Detienen a Ernesto Rafael ’N’: ¿Quién Es ‘Sierra 1’, Generador de Violencia en Morelia?

Este jueves, 25 de junio de 2026, se informó la captura de Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, identificado como objetivo prioritario por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, con presencia en la zona Oriente de Morelia.

Mediante un comunicado, se informó que la acción operativa se llevó a cabo mediante un cateo autorizado por un Juez de Control en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del Nororiente de Morelia. Durante la diligencia fueron localizadas:

Armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversas dosis de sustancias con características de narcótico.

Fue así que Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, y una mujer, al parecer su pareja sentimental, fueron detenidos en flagrancia por su probable responsabilidad en:

Delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Omar García Harfuch Confirma Detención de Ernesto ‘N’, Objetivo Prioritario, en Michoacán

¿Quién es ‘Sierra 1’, generador de violencia en Morelia?

Cabe destacar que Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, es investigado por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, además de ser líder delincuencial y el encargado de la red de extorsión a madereros y comerciantes en:

Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte y localidades como El Capulín y El Duende, además de mantener asolados a los ambientalistas de la zona.

En el operativo interinstitucional participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Mediante redes sociales, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones.

Indicó que “al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia”.

Confirmó que durante el cateo fue detenida una mujer y se aseguraron armas de alto poder y droga.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

Con información de N+

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