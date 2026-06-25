Detienen a Ernesto Rafael ’N’: ¿Quién Es ‘Sierra 1’, Generador de Violencia en Morelia?

Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, fue detenido junto con una mujer, luego de un cateo en un fraccionamiento privado del Nororiente de Morelia

Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, Generador de Violencia en Morelia, MichoacánRafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, Generador de Violencia en Morelia, Michoacán. Foto: X@OHarfuch

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La detención de 'Sierra 1' en Morelia revela su rol en extorsiones y violencia. Operativo conjunto logra un paso importante contra el crimen. Infórmate sobre este caso crucial.

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