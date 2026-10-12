Sacrifican a la Zorra Gris con Rabia que Rasguñó a una Niña en Supermercado de Cancún

La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó que la zorra gris hallada en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, sobre avenida Kabah, fue capturada y dio positivo al virus de la rabia, por lo que fue sacrificada.

Una niña de un año fue arañada en un dedo por el animal, y de acuerdo con las autoridades, recibió atención médica e inició la vacunación preventiva; según los reportes, se mantiene en buen estado de salud.

A través de una nota informativa se precisó que la zorra gris fue sacrificada mediante un procedimiento de eutanasia para realizar estudios especializados, los cuales confirmaron que el animal estaba infectado de lyssavirus (de la familia Rhabdoviridae).

El animal fue capturado mediante un operativo coordinado con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO) y trasladado al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis, donde quedó bajo valoración especializada.

Luego de confirmarse el resultado positivo, la Secretaría de Salud activó los protocolos de vigilancia epidemiológica y lanzó un llamado para localizar a todas las personas que pudieron haber tenido contacto físico con el ejemplar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Zorra Gris Apareció en Estacionamiento de Supermercado en Quintana Roo

La dependencia también pidió a quienes hayan observado que sus mascotas interactuaron con la zorra reportar la situación, con la finalidad de realizar las valoraciones correspondientes y prevenir contagios.

Las autoridades detallaron que el hallazgo de un animal infectado no representa un caso de rabia humana y que, hasta el momento, no se han confirmado personas contagiadas relacionadas con este incidente.

Sin embargo, advirtieron que la rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central y que puede ser mortal una vez que aparecen los síntomas, por lo que resulta fundamental recibir atención médica oportuna ante cualquier exposición de riesgo.

Ante esta situación, se exhorta a la población a evitar el contacto directo con animales silvestres, especialmente cuando se encuentran en zonas urbanas, estacionamientos o establecimientos comerciales.

Asimismo, se pide no intentar capturarlos, alimentarlos o manipularlos, y reportar su presencia a las autoridades correspondientes.

Las personas que hayan tenido contacto con la zorra gris pueden comunicarse al 911 o al teléfono 9988886640, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. También pueden acudir directamente a la unidad médica más cercana para recibir orientación y atención preventiva.

Por el momento, las autoridades sanitarias mantienen las acciones de vigilancia en Cancún para identificar posibles exposiciones al virus y evitar riesgos para la salud de la población.

HVI