Sociedad

Sacrifican a la Zorra Gris con Rabia que Rasguñó a una Niña en Supermercado de Cancún

Las autoridades sanitarias del estado buscan a otras personas y animales que pudieron tener contacto físico con el ejemplar que dio positivo al virus mortal

Sacrifican a la Zorra Gris con Rabia que Rasguñó a Niña en CancúnImagen ilustrativa de ejemplar de zorro gris. Foto: Reuters

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Sacrifican a Zorra Gris en Quintana Roo Luego de que Rasguñó a Niña en Supermercado en Cancún | N+