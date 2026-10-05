Tras Prueba Genética, DIF Entrega Recién Nacida Sin Documentos a su Madre Biológica

Luego de una prueba genética a una bebé recién nacida, el DIF de la Ciudad de México reintegró a la menor con su madre, quienes no contaban con ningún tipo de identificaciones que, en un inicio, pudieran acreditar el parentesco.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, la mujer acudió al Hospital Pediátrico Peralvillo el pasado 29 de septiembre con la recién nacida para recibir atención médica y señalar que la niña había nacido cinco días antes en su domicilio.

Debido a que ninguna de las dos contaba con documentación oficial ni con constancia del nacimiento, no fue posible acreditar de manera inmediata la identidad de la niña ni su filiación materna.

Ante esta situación, la Fiscalía capitalina inició una investigación y la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF CDMX intervino en el caso.

El pasado 30 de septiembre, personal pericial especializado en genética de la Fiscalía CDMX recabó muestras de la madre y de la niña para realizar el estudio correspondiente.

En tanto se determinaba la filiación, las autoridades determinaron que la recién nacida permaneciera temporalmente en el hospital, donde personal de Trabajo Social de la Fiscalía CDMX dio seguimiento a su estado de salud.

Fue hasta el pasado 3 de octubre que la institución médica informó que la niña se encontraba en condiciones de alta.

Para el pasado domingo 4 de octubre quedó acreditada la filiación materna y concluyeron las diligencias para esta verificación, por lo que la menor fue entregada a su madre biológica.

La Fiscalía CDMX señaló que su prioridad es salvaguardar el interés superior de la niñez, garantizar el derecho a la identidad y generar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan vivir en familia. Por su parte, el DIF CDMX informó que dará acompañamiento para el registro de la bebé.

TLS