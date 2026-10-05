Sociedad

Tras Prueba Genética, DIF Entrega Recién Nacida Sin Documentos a su Madre Biológica

La Fiscalía de la CDMX informó que una joven acudió a un hospital para que la menor recibiera atención médica, pero no pudo acreditar su parentesco

Bebé en incubadoraBebé en incubadora. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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