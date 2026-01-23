Adulta Mayor Resultó Lesionada Luego de Ser Atropellada en Hermosillo

Una mujer adulta mayor fue atropellada la mañana de este viernes mientras intentaba cruzar una transitada vialidad del norte de Hermosillo, resultando con diversas lesiones que ameritaron su traslado a un hospital.

El percance se registró alrededor de las 7:00 de la mañana en el cruce de la calle Olivares y el bulevar Juan Bautista de Escalante, donde la afectada cruzó la Olivares hacia la López del Castillo.

Un vehículo le permitió el paso pero otro vehículo la embistió

De acuerdo con testigos, un automovilista le permitió el paso, pero otro vehículo que circulaba por el carril contiguo al parecer no se percató del hecho y terminó por embestirla, proyectándola contra el pavimento.

El accidente ocurrió a escasos metros de la Estación Norte de Bomberos y a espaldas de la Comandancia Zona 4 de la Policía Municipal, lo que permitió una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia para los primeros auxilios.

Posteriormente, socorristas de la Cruz Roja la estabilizaron y trasladaron al hospital más cercano para su atención médica.

