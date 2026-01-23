Localizan a Persona Sin Vida en Fraccionamiento Oasis Lantana, al Norponiente de Hermosillo

Un reporte ciudadano derivó en la localización de una persona sin vida dentro de una vivienda situada en el fraccionamiento Oasis Lantana, al norponiente de Hermosillo, la tarde del jueves.

El reporte se hizo a las 18:00 horas, a donde acudió la Policía Municipal para acordonar el área y confirmar la situación. Posteriormente, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal asumieron el control de la escena.

El fallecimiento fue por causas naturales

Al domicilio acudió también personal del servicio médico forense, encargado de realizar el levantamiento del cuerpo y cumplir con los protocolos legales establecidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, tras las primeras valoraciones, el fallecimiento del hombre del que no se reveló edad o identidad, fue por causas naturales.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR