Aseguran Armamento al Interior de un Auto Abandonado en Bácum, Sonora
Autoridades federales, estatales y municipales localizaron un vehículo abandonado con armamento en su interior, en el municipio de Bácum, al sur de Sonora
Un arsenal fue localizado en un vehículo abandonado durante un operativo conjunto de fuerzas federales, estatales y municipales en el municipio de Bácum.
En recorridos de reconocimiento realizados la tarde del lunes, 24 de noviembre, elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Bácum, en caminos del tercer orden, en las inmediaciones del poblado Bataconcica, encontraron una camioneta blanca, de modelo reciente.
Trasladaron lo asegurado a la FGR Ciudad Obregón
Al percatarse que el automóvil estaba abandonado, procedieron a revisarlo y encontraron en el interior lo siguiente:
- 6 armas de fuego
- 24 cargadores
- 596 cartuchos útiles
- 3 chalecos balísticos
- placas balísticas
- un casco táctico
Todo lo incautado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Obregón para su puesta a disposición y el seguimiento de las investigaciones correspondientes.
con información de Roberto Bahena
ABM