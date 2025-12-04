Sujeto Asesinado a Balazos en Hermosillo; Le Dispararon en la Frente

Víctima de un ataque armado, un sujeto identificado como Ángel Joaquín, de 30 años, fue privado de la vida la noche del miércoles luego de ser alcanzado y atacado a balazos por sujetos armados en la colonia Villa del Palmar.

El homicidio ocurrió alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Villa Marqués, entre Villa Amanecer y Villa Clara, a la altura del domicilio marcado con el número 52.

De acuerdo a testigos en el lugar de los hechos, la víctima intentó huir corriendo al ser sorprendida por sus agresores, pero fue alcanzada metros adelante, donde recibió múltiples disparos.

El sujeto presentaba recibió un balazo en la frente

Ángel Joaquín presentaba una herida de bala en la frente y dos más en la espalda. Asimismo, vecinos del sector señalaron a las autoridades que el hombre era conocido en el sector por su consumo de narcóticos.

En el lugar, personal de Servicios Periciales localizó cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como evidencia. El área quedó acordonada para las diligencias correspondientes, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

