Concierto de Capital Cities en Hermosillo; ¿Cuándo y Dónde se Presentará?

La famosa banda estadounidense Capital Cities se presentará el próximo viernes 12 de diciembre en el parque La Ruina de Hermosillo, Sonora.

El dúo conformado por Ryan Merchant y Sebu Simonian ha sido reconocido por su sencillo más exitoso “Safe and Sound” que ha aparecido en películas y en comerciales, tanto mexicanos como estadounidenses.

¿Cuando y dónde se presentará Capital Cities en Hermosillo?

El grupo Capital Cities es parte de los grupos y cantantes que se presentarán en las “Noshes Tecate” los próximos 12, 13 y 14 de Diciembre en el parque La Ruina de Hermosillo.

El dúo estadounidense está confirmado para dar show el día viernes 12 de diciembre en el recinto mencionado.

Capital Cities ya estuvo en festival de música en Hermosillo

En el festival de música Tecate Sonora, en 2018, el grupo Capital Cities tuvo su primera presentación en la capital sonorense; en esa ocasión se presentó junto a grupos como Caifanes, Molotov y el grupo Odisseo, que también estará presente este 2025 en Hermosillo.

Hermosillo estamos muy emocionados de estar con ustedes por primera vez en @festivalsonoro #Tecatesonoro pic.twitter.com/FyaGN7irqr — Capital Cities (@capitalcities) June 6, 2018

¿Quiénes más estarán en las “Noshes Tecate”?

Durante el nuevo evento llamado “Noshes Tecate” se presentarán las siguientes agrupaciones.

Viernes 12 de diciembre

Capital Cities

Midnight Generation

Sábado 13 de diciembre

El Malilla

NSQK

Domingo 14 de diciembre

Caloncho

Little Jesus

Odiseo

Guillermo Martinez N+

Historias recomendadas:

JGMR