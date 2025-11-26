Conductor Pierde Control de Vehículo y se Impacta con Poste en Hermosillo; Provocó Caos Vial

Un aparatoso choque de un vehículo contra un poste de alumbrado público se registró la mañana de este miércoles en el bulevar Solidaridad a la altura con la avenida Yécora, del norte de Hermosillo, lo que provocó un caos vial.

El siniestro ocurrió alrededor de las 06:50 de la mañana cuando el conductor de un sedán Mazda color guinda modelo atrasado con placas de afiliación circulaba de norte a sur por el bulevar Solidaridad.

Presuntamente una moto provocó el accidente

El conductor indicó que, en el trayecto, poco antes de llegar a la calle Yécora, se le atravesó un motociclista y al intentar esquivarlo perdió el control del volante, por lo que el vehículo giró en descontrol en varias ocasiones hasta estrellarse de manera lateral con un poste de alumbrado público en el camellón central.

Posteriormente cruzó el camellón y terminó sobre carriles de circulación en sentido contrario lo que provocó que se cerrara de manera parcial el Solidaridad, en los dos carriles de extrema izquierda hasta que se retiraron el poste y el sedán, lo que provocó un caos vial por la hora del día.

Agentes del Departamento de Tránsito elaboraron un informe y lo turnaron al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR