Elevador de ISSSTE Deja de Funcionar por Cortocircuito tras Recientes Lluvias en Hermosillo

El elevador del hospital “Fernando Ocaranza” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, permanece fuera de servicio, luego de que sus tarjetas se quemaron a causa de un cortocircuito provocado por las lluvias recientes.

Personal de recursos materiales realiza las gestiones administrativas para la adquisición de la pieza afectada, mientras que un técnico especializado ya evaluó el daño y se encuentra en espera de la nueva tarjeta.

Las autoridades del hospital informaron que los pacientes internados no requieren ser movilizados por el momento y, en caso de una emergencia, se realizará el traslado por camilla con apoyo del personal.

Conagua reporta municipios con mayor acumulado de lluvia en Sonora tras paso de Raymond

Las lluvias del fin de semana en Sonora, por el paso de la Tormenta Tropical Raymond, registraron acumulados importantes en gran parte del estado, donde hubo varias poblaciones que superaron los 100 milímetros, aseguró Gilberto Lagarda Vásquez.

El jefe de meteorología precisó que el último reporte, que solo abarca desde las 7 de mañana del domingo, 12 de octubre, a las 7 de mañana del lunes, 13 de octubre, marca que la lluvia más intensa se concentró en la estación de El Cubil, municipio de Sahuaripa.

Hubo algunas que estuvieron, inclusive rebasando los 100 milímetros, en días pasados, entre sábado y domingo. El último reporte que tengo, el del día domingo, lo más alto que tuvimos fue 98.9 milímetros en el Cubil, y así hubo varias que estuvieron cerca de los 90 milímetros, este tipo de lluvias se presentaron por casi todo el estado de Sonora.

Las lluvias del domingo fueron de 86 milímetros en Álamos, 78 en El Novillo, 77 para Nácori, 765 en Aribabi y 70.4 en Guaymas.

Mientras que en Hermosillo las lluvias más importantes fueron el sábado, 11 de octubre.

El pronóstico para esta semana es que los remanentes de Raymond ya no afecten a Sonora, y ya a partir del martes, 14 de octubre, no habrá pronóstico favorable de lluvias y así se mantendrá toda la semana, a pesar, que hay pronóstico de un frente frío para miércoles, 15 de octubre, y jueves, 16 de octubre.

