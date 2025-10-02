Un Hombre Fue Perseguido y Ejecutado a Balazos en Colonia Rinconada de la Cruz de Hermosillo

La madrugada del jueves se registró un homicidio en la colonia Rinconada de la Cruz, luego de que un hombre de 57 años fuera perseguido por sujetos armados y alcanzado en el patio de un domicilio, donde finalmente perdió la vida.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:40 horas en el cruce de las calles Irrigación Final Poniente y Jorge Valencia Juillerat, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que activó el Código Rojo y movilizó a corporaciones de seguridad.

La víctima, identificada como Juan “N”, presentaba un impacto de bala en el ojo derecho, así como heridas cortantes en los pies.

El hombre intentaba huir y fue alcanzado por sujetos que lo ejecutaron

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre intentó huir por los callejones del cerro, pero al saltar una cerca de alambre se cortó los pies y cayó en el patio trasero de una vivienda, donde los moradores escucharon el golpe seguido de los disparos.

Minutos después, al salir, encontraron al hombre tendido y dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y confirmaron que se encontraba sin vida, iniciando las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

