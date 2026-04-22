Joven Reportado Como Desaparecido Fue Localizado Sin Vida en Carretera Hermosillo-Guaymas

El cuerpo sin vida de un joven que había sido reportado como desaparecido fue localizado en un retorno de la carretera federal número 15, tramo Hermosillo-Guaymas, a la altura del kilómetro 189, en las inmediaciones de El Valiente.

La víctima fue identificada como Carlos Armando Caro Cazassus, de 28 años de edad, originario de Guaymas, hallazgo dado a conocer por el colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme, luego de que familiares habían reportado su desaparición un día antes en la colonia Las Golondrinas, en la ciudad portuaria.

El cuerpo se encontraba a simple vista y presentaba golpes en varias partes del cuerpo

De acuerdo con el reporte de la autoridad, el hallazgo se realizó la mañana del martes, alrededor de las 08:00 horas. El cuerpo se encontraba expuesto y a simple vista presentaba golpes contusos en la espalda y otras partes del cuerpo.

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al área de Medicina Legal, donde se determinarán las causas de muerte mediante la necropsia de ley.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR