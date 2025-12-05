Localizan a Estudiante Foráneo de la Unison Desaparecido; Esto se Sabe
El estudiante foráneo de la Universidad de Sonora que había sido reportado como desaparecido, fue localizado por autoridades estatales. Esto se sabe
Luego de 15 días de haber sido reportado como desaparecido en Hermosillo, Juan Carlos Foncerrada Ruiz, estudiante de la Universidad de Sonora, originario de Empalme, fue localizado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Juan Carlos, de 30 años, fue encontrado con vida y en buen estado de salud, además de que no hay indicios de que haya sido víctima de algún delito.
Asimismo, su ubicación derivó de investigaciones y seguimiento con los familiares, logrando ubicarlo mediante agentes de la AMIC cuando se encontraba en la vía pública, donde manifestó que no estaba desaparecido, sino que su ausencia fue voluntaria por motivos personales.
¿Desde cuándo Juan Carlos fue reportado como desaparecido?
Juan Carlos había sido visto por última vez el 18 de noviembre en Hermosillo en la casa del estudiante donde residía y había dejado sus pertenencias; mientras que, su madre, quien se encontraba en Empalme, dejó de saber de él por medio mensaje, al siguiente día, el 19 de noviembre.
Sin embargo, su desaparición fue reportada tiempo después por su madre en la Fiscalía del municipio de Empalme, derivando el caso a la ciudad de Hermosillo donde se inició con su búsqueda con resultados positivos.
con información de Roberto Bahena
ABM