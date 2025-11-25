Mujer Muere Asesinada a Balazos Mientras Caminaba en Colonia Palo Fierro, en Hermosillo

Una mujer, de la cual no se ha revelado su identidad, fue ejecutada a balazos la noche del lunes en plena vía pública de la colonia Palo Fierro, al norponiente de Hermosillo, donde quedó sin vida tras ser atacada mientras caminaba con bolsas de un supermercado.

El hecho ocurrió poco después de las 20:00 horas, en el cruce de las calles Hesen y Tesota, donde testigos señalaron que los responsables viajaban en un sedán con logotipos de una tienda departamental crediticia y que, al ver a la víctima, se aproximaron para dispararle.

La mujer intentó resguardarse pero fue alcanzada por los agresores

De acuerdo con los reportes, la mujer intentó correr para resguardarse al darse cuenta de los sujetos armados, pero fue alcanzada por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta privarla de la vida.

Debido al ataque se activó el Código Rojo, acudiendo como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal quienes pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, pero la afectada ya no contaba con signos vitales, por lo que se inició un operativo de búsqueda de los responsables con distintas corporaciones, pero no se reportaron personas detenidas.

Reportero: Roberto Bahena N+

