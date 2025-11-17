Rescatan a Joven que Intentaron Presuntamente Privar de su Libertad en Hermosillo

Un joven de 19 años fue rescatado por agentes municipales luego de ser presuntamente privado de la libertad y agredido por tres individuos, entre ellos un adolescente de 15 años, en el fraccionamiento Privadas del Rey, al norponiente de Hermosillo.

De acuerdo con el informe, alrededor de las 05:10 horas del jueves los oficiales realizaban un recorrido por las calles Carlos B. Maldonado y Cuevas cuando detectaron a tres personas golpeando a un joven junto a un vehículo Chevrolet Aveo, color guinda, modelo 2017.

Vecinos señalaron a agresores de subir por la fuerza al afectado

Al intervenir, los policías identificaron a los presuntos agresores como Jesús Antonio “N”, de 23 años; Javier Isaac “N”, de 22; y el menor de edad, quienes habían sido señalados por vecinos de subir por la fuerza al afectado al automóvil.

El joven fue auxiliado en el sitio, mientras que los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

