Se Registran Nevadas por Tormenta Invernal en Sonora; Autoridades Emiten Recomendaciones
Se registran bajas temperaturas por la tormenta invernal en Sonora. Hay registro de nevadas.
En atención a la tercera tormenta invernal, la Mesa de Atención a Emergencias, conformada por autoridades de los tres niveles de Gobierno, mantiene activo un operativo de apoyo en los municipios del norte, nororiente y oriente de Sonora.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que en estas regiones se ha registrado una mayor incidencia de precipitaciones, así como la caída de aguanieve y nieve.
Sin embargo, los tramos carreteros de Ímuris, Cananea, Yécora y Agua Prieta, se mantienen abiertos y con especial vigilancia para prevenir incidentes y riesgos a la población mientras se mantiene la tormenta invernal.
Autoridades emiten recomendaciones ante bajas temperaturas
Ante el pronóstico de nevadas, Protección Civil en Sonora, solicita a la ciudadanía permanecer atentos a canales de información oficiales y extremar precauciones al transitar por los tamos ya señalados. Ante cualquier emergencia piden que se comuniquen al 9-1-1.
