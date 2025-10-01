Sonora Entre los Tres Estados con Más Casos de Dengue en México

El dengue cada vez avanza más en Sonora, en la actualidad el estado ocupa el tercer puesto a nivel nacional con más casos, al registrar 772 contagios, según el último informe de la Secretaría de Salud estatal.

Estos números incluyen 48 pacientes que se reportaron en la semana epidemiológica número 38, que comprende del 14 al 20 de septiembre, sin presentarse fallecimientos desde el inicio de la temporada.

Los datos de la dependencia revelan que Guaymas encabeza la lista de los municipios con más contagios al tener 599, le continúa San Ignacio Río Muerto con 79, mientras que a la par están Pitiquito y Cajeme con 30 casos cada región.

Organizan jornadas de limpieza para controlar dengue en Sonora

Para controlar la situación del dengue en Sonora se han realizado 384 jornadas municipales de limpieza, donde se han recolectado casi 119 mil toneladas de descacharre donde es una zona de criadero de mosquito, lo que también ha beneficiado a más de 100 mil viviendas.

Es por ello el llamado a lavar y tapar cualquier recipiente que acumule agua, así como voltear aquellos sin uso, tirar los objetos que no se utilicen y de preferencia al salir a la calle, vestir con ropa clara, manga larga y aplicarse repelente contra mosquitos.

con información de Fernanda Romero.

ABM