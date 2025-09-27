Sujeto Detenido por Agredir y Amenazar a Expareja en Repetidas Ocasiones en Magdalena de Kino
N+
Un sujeto fue detenido por agredir y amenazar a su expareja en dos ocasiones en diferentes domicilios en las colonias Centro y La Victoria de Magdalena de Kino, Sonora.
COMPARTE:
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación y obtuvo vinculación a proceso a Carlos Damián “N”, de 27 años, por su probable participación en el delito de violencia familiar, en agravio de una mujer, en Magdalena de Kino.
De acuerdo con las investigaciones, se establece que el 17 de enero de 2025 el imputado arribó al domicilio de la víctima en la colonia Centro, en Magdalena de Kino, donde realizó amenazas y agresiones verbales y psicoemocionales contra su expareja.
Utilizó expresiones denigrantes y manifestando amenazas de muerte y de incendio; los hechos se acompañaron de conductas de control y sometimiento que vulneraron la libertad y seguridad de la afectada.
Volvió a agredir a su expareja en otro domicilio de Magdalena de Kino
Además, el 29 de junio, ahora en la colonia La Victoria, el imputado ingresó al domicilio de la víctima, la despojó de su teléfono celular, la agredió físicamente y causó lesiones que, tardan menos de 15 días en sanar; dichas conductas se integran en el número de hechos que configuran la violencia familiar investigada.
N+
Historias recomendadas:
-
Adolescentes Armados Presuntamente Asaltan Negocio en Hermosillo; Fueron Detenidos
-
Estudiantes de Conalep III Agreden a Hombre en Hermosillo; Escuela Aclara la Situación
-
Muere Mujer Adulto Mayor Golpeada por Piedra que Cayó de un Cerro tras Fuertes Lluvias en Sonora
JGMR