Sujeto Detenido por Agredir y Amenazar a Expareja en Repetidas Ocasiones en Magdalena de Kino

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación y obtuvo vinculación a proceso a Carlos Damián “N”, de 27 años, por su probable participación en el delito de violencia familiar, en agravio de una mujer, en Magdalena de Kino.

De acuerdo con las investigaciones, se establece que el 17 de enero de 2025 el imputado arribó al domicilio de la víctima en la colonia Centro, en Magdalena de Kino, donde realizó amenazas y agresiones verbales y psicoemocionales contra su expareja.

Utilizó expresiones denigrantes y manifestando amenazas de muerte y de incendio; los hechos se acompañaron de conductas de control y sometimiento que vulneraron la libertad y seguridad de la afectada.

Volvió a agredir a su expareja en otro domicilio de Magdalena de Kino

Además, el 29 de junio, ahora en la colonia La Victoria, el imputado ingresó al domicilio de la víctima, la despojó de su teléfono celular, la agredió físicamente y causó lesiones que, tardan menos de 15 días en sanar; dichas conductas se integran en el número de hechos que configuran la violencia familiar investigada.

N+

Historias recomendadas:

JGMR