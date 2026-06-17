Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Miércoles 17 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

Consulta el precio del dólar hoy miércoles 17 de junio de 2026 en bancos y casas de cambio de México y la frontera norte.

Dólar HoyFoto: N+

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El peso mexicano inicia el día con $17.22 por dólar. ¿Cómo afecta esto tus finanzas? Consulta el precio del dólar en bancos y casas de cambio de la frontera.

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