Feria del Empleo 2026 en Puebla: Más de Dos Mil Vacantes con Sueldos de Hasta 50 Mil Pesos

Las ferias del empleo “Conectando Talentos” y para la Diversidad e Inclusión Laboral 2026 llegan a Puebla en este mes de junio con más de 50 empresas.

Ofertas laborales en Feria del Empleo en Puebla.Foto: N+

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¡Atención Puebla! La Feria del Empleo 2026 llega con más de 2 mil vacantes y sueldos de hasta 50 mil pesos. No pierdas la oportunidad de conectar con más de 50 empresas este 17 de junio.

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