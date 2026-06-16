Feria del Empleo 2026 en Puebla: Más de Dos Mil Vacantes con Sueldos de Hasta 50 Mil Pesos

La séptima Feria del Empleo “Conectando Talentos” llegará este miércoles 17 de junio a la ciudad de Puebla con más de 2 mil vacantes abiertas para hombres y mujeres que estén en busca de algún trabajo.

El evento se realizará el 17 de junio a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, en el salón El Alto del Centro de Convenciones William O' Jenkins de Puebla.

Las vacantes de más de 50 empresas están dirigidas a personas con diferentes niveles de escolaridad, experiencia y perfiles profesionales quienes buscan una oportunidad laboral. Los puestos de trabajo incluyen también ofertas para jóvenes en busca de su primer empleo, personas con discapacidad y adultos mayores, en empresas de los sectores de comercio, servicios, manufactura y turístico, con salarios que alcanzan los 50 mil pesos mensuales.

¿Cómo participar en la Feria del Empleo 2026 en Puebla?

Los interesados podrán entrevistarse directamente con representantes de recursos humanos de las empresas participantes, lo que facilitará los procesos de selección y contratación.

Aunque el registro podrá realizarse en el lugar, se recomienda hacer un prerregistro en feriadeempleo.pueblacapital.gob.mx, llevar varias copias del Currículum Vitae para agilizar el ingreso y aumentar posibilidades para encontrar empleo.

¿Buscas trabajo?



Postúlate ante decenas de empresas y encuentra la oportunidad que esperas, este 17 de junio, de 09:00 a 14:00 horas, en el @CConvPuebla.



Pre-registro: https://t.co/zkQphNwzPE



Acude con solicitudes de empleo elaboradas y currículums vitae.



¡Te esperamos! pic.twitter.com/qDJEc0tEVY — Secretaría de Economía y Turismo (@DesaEcoPue) June 16, 2026

Buscan vincular el talento poblano con el sector productivo y generar más trabajos formales en el municipio de Puebla. Cabe destacar que 50 empresas y organismos como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) e instituciones públicas, entre las que destaca la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) participarán en esta convocatoria.

Feria Nacional del Empleo para la Diversidad e Inclusión Laboral 2026 en Puebla

El 23 de junio se llevará a cabo la Feria Nacional del Empleo para la Diversidad e Inclusión Laboral 2026 en Puebla en San Pedro Museo de Arte.

En total hay mil 100 vacantes con salarios desde 9,500 hasta 40,000 mil pesos; De acuerdo a Onán Vázquez cofundador de Vida Plena, en México la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género 2021 reveló que casi una de cada cinco mujeres trans ha sido rechazada en procesos de contratación y que el 18.7% de las personas LGBTIQ+ han sufrido violencia en el trabajo frente a un 14.9% de las personas heterosexuales.

Foto: N+

Además, Gabriela Chumacero Rodríguez , Diputada local, habló sobre la importancia de generar empresas y trabajo sin miedo ni estigmas, porque trabajar con dignidad es un derecho y es también una forma de construir paz, comunidad y bienestar.

La cita es en San Pedro Museo de Arte, donde habrá oportunidades laborales con prestaciones de ley, a fin de erradicar las barreras de discriminación y acceder a un trabajo digno.

Por su parte el Secretario Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, mencionó que de acuerdo con los datos de la encuesta Nacional sobre diversidad sexual y de género del INEGI en Puebla viven aproximadamente 267,000 personas que se identifican como parte de la población LGBTTIQ lo que representa el 5.4% de la población de 15 años y más.

Con información de N+

MCS