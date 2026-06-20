Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Sábado 20 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

Consulta el precio del dólar hoy sábado 20 de junio de 2026 en bancos y casas de cambio de México y la frontera norte.

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Sábado 20 de Junio de 2026 en México y la Frontera NorteFoto: N+

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Hoy el dólar se vende a $17.81 en bancos y $17.50 en casas de cambio. ¿Cómo impacta esto en la economía de la frontera norte? Infórmate aquí.

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