Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional Cae en Reynosa, Tamaulipas

La noche de este miércoles 31 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el tradicional Sorteo Magno de Fin de Año de la Lotería Nacional, uno de los más esperados por millones de mexicanos, al repartir una bolsa millonaria que marca el cierre del año y da la bienvenida al 2026 con esperanza y fortuna.

Les compartimos la pizarra de premios del #SorteoMagno 390. 🤩

El ganador del premio mayor es el número 28315 🥳

Espera la lista completa de premios que podrás descargar a partir de las 23:00 horas, a través de nuestras redes sociales. 🤞🏽 pic.twitter.com/eSyPBR9Erw — Lotería Nacional (@lotenal) January 1, 2026

El sorteo se realizó desde el Teatro de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, bajo la supervisión de autoridades correspondientes y con transmisión en vivo a través de los canales oficiales, garantizando transparencia y legalidad en cada una de las extracciones.

Ganadores Sorteo Magno 390

En este Sorteo Magno 390, el Premio Mayor de 104 millones de pesos correspondió al número 28315; el segundo premio de 10 millones de pesos fue para el 27779, mientras que el tercer premio de 1.6 millones de pesos cayó en el 38110. Además, otros números ganadores fueron 46055, 36488, 19257, 25643, 13671, 45977 y 24287, repartiendo la suerte en distintas partes del país.

