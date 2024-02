¿Cómo saber si me están robando el Wifi, y cómo protegerlo?

Foto: iStock

¿Cómo funcionan?

¿Cómo cambiar la contraseña del wifi?

Sospechas que te roban el internet , aquí te decimos como saber si alguien se está colgando de tu, y cómo puedes protegerlo cambiando lade tu.Si eres de esos que padece la conexión al internet, y que por alguna extraña razón siempre está lento o no sirve de la mejor manera, quizá se debe a que alguien te está robando tu Wifi y ocupa de tus datos para conectarse. Si a pesar de que ya extendiste tu programa de internet , este sigue presentando fallas, quizá es momento de tomar en cuenta esta opción.Para saber esto no es necesario que seas un experto, pues existen aplicaciones que te dicen si alguien te está robando tu internet y está usando tu Wifi en ese momento. Solo tienes que ir al panel de control de tu router y saber los datos de tu conexión. Luego deberás de ingresar a alguna de las aplicaciones como Gíreles Network Watcher en PC o Lan Scan en Mac, ingresar tus datos y saber si alguien está robando tu Wifi.Estas aplicaciones lo que hacen es mostrarte todas las direcciones IP que están en la misma área que tu computadora. En este registro podrás ver tus dispositivos, y si existe algún usuario que desconoces. Si no conoces tu dirección IP y la de tus dispositivos, puedes optar por conectar todos, verlos en línea e irlos desconectarlos poco a poco, hasta que no tengas ninguno en línea. Aquel que esté como extra será el de quien te está robando el Wifi Lo que puedes hacer para proteger tu Wifi de intrusos, es cambiar la contraseña de tu internet. Esto ayudará a que personas ajenas a tu interés usen tu internet sin tu permiso.En esta nueva contraseña evita poner información personal, o elementos que sean fácil de adivinar. Utiliza una mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y otros símbolos para que sea más difícil descifrarlo.para cambiar tu contraseña escribe la dirección del router en el navegador (este se encuentra en la parte de atrás del modem). Dirígete a la configuración WLAN y selecciona el nombre de tu conexión Wifi. Luego da click en la opción "Seguridad Wlan" para cambiar la contraseña.