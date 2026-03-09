Pez Remo en México: ¿Es Peligroso? ¿Por Qué le Dicen Pez del Fin Del Mundo?

Luego de que se reportara el avistamiento de dos peces remo en playas de México comenzó a crecer la especulación acerca de cuál es el significado de la presencia de estos animales en la orilla del mar. Pero, ¿es peligroso? ¿Por qué le llaman el "pez del fin del mundo"? Te contamos.

No es la primera vez que se ha captado a esta especie en costas mexicanas, pues tan solo en mayo pasado se reportó la presencia de un ejemplar, también en la península de Baja California.

¿Es peligroso el pez remo?

Las leyendas lo han convertido en sinónimo de terror y mal augurio; su tamaño y figura tampoco le han hecho buena fama, pero, contrario a lo que todos pudieran pensar, el pez remo o regalecus glesne no es peligroso para los humanos.

De acuerdo con BBC Wild Life y Ocean Conservancy, los peces remo se alimentan de plancton, kril y otros pequeños crustáceos. Incluso, esta especie no tiene dientes visibles.

¿Por qué se le llama "pez del fin del mundo" al remo gigante?

Una de las teorías más populares es que cada que se observa al pez remo en la superficie, se relaciona con catástrofes como terremotos; sin embargo, es esencial que sepas que nada de esto se ha comprobado.

De acuerdo con Jasmine Santana, instructora de Ciencias Marinas del Instituto Marino de la Isla Catalina, la fama de peligrosidad que posee esta especie puede tener su origen en mitos sobre serpientes marinas.

Gran parte de estas supersticiones y leyendas que rondan al pez tienen su origen en Japón y datan de hace siglos. En la cultura nipona también se le conoce como "Mensajero del Palacio del Dios del Mar".

Una antigua leyenda de este país asiático dice que “Namazu”, una enorme serpiente marina que vivía en las profundidades de la isla, causaba terremotos cuando aparecía en la superficie.

Historias recomendadas:

¿Dónde Actualizar Datos para Programa Comemos Todos 2026 que Da $7,450? Link SEBIEN

Próximo Pago de Beca Rita Cetina 2026: ¿Nuevos Beneficiarios de Primaria Cobran Apoyo de Útiles?

