Capturan en Quintana Roo a Sujeto por Delito de Trata de Personas en Tlaxcala

Un sujeto identificado como Fernando "N" fue asegurado por las autoridades de Tlaxcala y la Ciudad de México, por el delito de trata de personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular es Omar García Harfuch, lograron la detención en el estado de Quintana Roo.

El Ministerio Público, la Policía de Investigación y peritos de Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) reunieron las pruebas necesarias que señalaron al imputado como presunto responsable del delito mencionado.

Investiga el asesinato de un hombre con arma de fuego en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Fiscalía de Tlaxcala abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, luego de confirmar el hallazgo de un hombre sin vida en un inmueble ubicado en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhquemehcan.

Policía de Investigación y peritos forenses reportaron que la víctima presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Las mantienen abiertas todas las líneas de investigación por este homicidio.

Con información de N+

JAPR