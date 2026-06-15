Capturan en Quintana Roo a Sujeto por Delito de Trata de Personas en Tlaxcala

Las autoridades reunieron las pruebas necesarias que señalaron al imputado como presunto responsable del delito.

El imputado fue localizado y arrestado en Quintana Roo.Foto: FGJ Tlaxcala

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Capturan en Quintana Roo a Fernando 'N' por trata de personas en Tlaxcala. Las autoridades lograron reunir pruebas contundentes. Conoce los detalles.

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