Descubren Tráfico de Migrantes tras Falla Mecánica en Autobús en Tlaxcala; Hay un Detenido

El conductor de un autobús de pasajero identificado como Pablo "N", fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala, por su probable participación en el delito de tráfico de migrantes.

Los hechos ocurrieron luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detectaran que el hombre transportaba a un grupo de personas indocumentadas originarias de Guatemala.

De acuerdo a las pruebas recabadas, el autobús en el que viajaban se descompuso cuando circulaban sobre el libramiento federal Apizaco-Tlaxcala por lo que el conductor decidió orillarse. En ese momento policías municipales se encontraban realizando recorridos de seguridad y vigilancia por lo que se acercaron a auxiliarlos.

Fue cuando una persona se acercó a los uniformados y los alertó sobre un grupo que venía de Guatemala y no sabía hacia dónde lo llevaban, derivado a eso, los oficiales llevaron acabo los protocolos correspondientes.

Debido a que los guatemaltecos no pudieron comprobar su legalidad en el país, el conductor del autobús de pasajeros fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

FGR vincula a proceso a Pablo "N" por presunto tráfico de migrantes en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) inició las investigaciones correspondientes y obtuvo la vinculación a proceso del imputado, Pablo "N", quien fue señalado por su probable participación en el delito de tráfico de migrantes. En audiencia inicial, la jueza de control fijó, además, dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

#FGR lleva a proceso al conductor de un autobús que probablemente transportaba migrantes ilegales en #Tlaxcala. https://t.co/Dg67rqcwqM pic.twitter.com/l1u3jJMrOA — Tlaxcala (@FGR_Tlax) June 26, 2026

Cabe destacar que a pesar de este proceso judicial Pablo "N" se le presume de inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Mueren dos poblanas migrantes en el desierto de Arizona

Recientemente en Puebla, un caso conmocionó a la sociedad luego de que dos poblanas murieran en busca del sueño americano. Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón salieron de Huauchinango con la esperanza de llegar a Estados Unidos, sin embargo perdieron la vida en el desierto de Arizona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Araceli y Mónica; Poblanas Murieron en Busca del Sueño Americano en el Desierto de Arizona

Se sabe que ambas jóvenes habrían sido abandonadas junto a otro grupo de migrantes en medio del desierto, lamentablemente sus cuerpos no resistieron las altas temperaturas y terminaron muriendo junto a otras cuatro personas.

Con información de N+

MCS