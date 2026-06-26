Descubren Tráfico de Migrantes tras Falla Mecánica en Autobús en Tlaxcala; Hay un Detenido

La Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso de Pablo "N" por los hechos ocurridos en el libramiento federal Apizaco-Tlaxcala.

Seguridad en Tlaxcala, patrullas estatales.Foto: CCOM Tlaxcala

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Tráfico de migrantes en Tlaxcala: Un autobús descompuesto revela un oscuro secreto. La FGR vincula a proceso al conductor. Conoce los detalles de la investigación.

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