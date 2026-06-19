Un Sujeto que Asaltó a Mano Armada al Transporte Público en Tlaxcala Pasará Dos Años en Prisión

Israel "N" fue señalado por testigos de amagar con un arma de fuego tipo revólver a sus víctimas.

El hombre portaba sin permiso un revólver.Foto: FGR

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Condenan a Israel 'N' a dos años de cárcel por robo armado en Tlaxcala. La policía y la FGR actuaron rápidamente. ¿Qué sigue para el detenido?

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