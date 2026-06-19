Un Sujeto que Asaltó a Mano Armada al Transporte Público en Tlaxcala Pasará Dos Años en Prisión

Policías Municipales de Yauhquemecan en Tlaxcala fueron alertados sobre una persona armada que cometía robo al transporte público, a la altura de la Privada Tetel, en el fraccionamiento El Arenal durante recorridos de seguridad y vigilancia.

Los uniformados atendieron el reporte y lograron la detención de un sujeto identificado como Israel "N" en posesión de un arma de fuego tipo revólver.

El detenido y la pistola fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala, a través de un Informe Policial Homologado (IPH).

FGR obtiene sentencia condenatoria contra sujeto con un arma de fuego en Tlaxcala

Posteriormente la Fiscalía General del Estado declinó la competencia a la FGR y se obtuvo sentencia condenatoria contra Israel "N", por haber acreditado penalmente su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Con los elementos de prueba necesarios, el juez dictó sentencia de dos años cuatro meses de prisión y el pago de una multa de 75 días por dicho delito, en contra de Israel "N".

#FGR obtiene sentencia condenatoria contra una persona detenida con un arma de fuego en #Tlaxcala. https://t.co/UjhVaGWerl pic.twitter.com/AvwwF5clD9 — Tlaxcala (@FGR_Tlax) June 19, 2026

Vinculan a proceso a otro sujeto por portación de arma en Teolocholco, Tlaxcala

El Ministerio Público Federal también logró que el juez de control dictara auto de vinculación a proceso contra Efraín "N", por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia en Tlaxcala.

La autoridad judicial, fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria; en ese lapso la Fiscalía General de la República de Tlaxcala (FGR) demostrará la Policía Municipal de Teolocholco detuvieron a Efraín "N", cuando se encontraba armado en un establecimiento comercial.

Los policías le aseguraron un arma de fuego abastecida con seis cartuchos útiles, y al no contar con la licencia correspondiente para su portación, Efraín "N" fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Con información de N+

JAPR