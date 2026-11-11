Pronóstico del tiempo

Prevén Tormentas, Inundaciones y Fuerte Viento por Frente Frío 5 en Veracruz

El pronóstico contempla acumulados de hasta 100 milímetros, además de posibles crecidas de afluentes, afectaciones en caminos y disminución de la visibilidad

Alerta de lluvias intensas y vientos fuertes en VeracruzAlerta de lluvias intensas y vientos fuertes en Veracruz. Foto: Ceec PRotección Civil

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Protección Civil de Veracruz alerta por lluvias fuertes y vientos del Norte podrían causar inundaciones y deslaves por los efectos del frente frío 5 en Veracruz.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+