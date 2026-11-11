Prevén Tormentas, Inundaciones y Fuerte Viento por Frente Frío 5 en Veracruz

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz advirtió sobre un aumento en el potencial de lluvias y tormentas durante los próximos días, principalmente en las cuencas del norte y centro del estado, así como en la región de Los Tuxtlas.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones derivadas por el paso del frente frío 5 por el territorio veracruzano podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y derrumbes. También se exhorto a vigilar el crecimiento de ríos y arroyos de respuesta rápida, además de extremar precauciones al conducir por la posible reducción de visibilidad.

Las condiciones se mantendrán durante jueves y viernes, cuando también se intensificará el viento del Norte, con rachas de entre 55 y 70 kilómetros por hora en zonas costeras.

Para este miércoles se prevén acumulados máximos de 50 a 70 milímetros, principalmente en las cuencas del Tuxpan al Colipa. El jueves podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros en Los Tuxtlas, mientras que el viernes se esperan máximos de 30 a 50 milímetros, especialmente en la región montañosa central y sectores del sur.

Protección Civil indicó que el potencial de lluvias y la intensidad del viento disminuirán a partir del sábado 14 de noviembre. También se prevé un descenso en las temperaturas máximas durante jueves y viernes, por lo que recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones.