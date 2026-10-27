Celebración a San Judas Tadeo 2026 en Xalapa: Habrá Cierres Viales

En Xalapa, la iglesia dedicada a San judas Tadeo se encuentra ubicada en la colonia Campo de Tiro donde se informó del cierre de la avenida Camino Antiguo a Naolinco para poder realizar las celebración en honor al santo.

Se prevé en las próximas horas él arribo de cientos de peregrinos y de fieles devotos a San judas en la zona oeste de la capital veracruzana.

La misa de las mañanitas se tiene prevista cerca de la medianoche y la iglesia permanecerá abierta al público en general durante la madrugada y todo el día miércoles.

Este próximo 28 de octubre es la celebración de San judas Tadeo lo que ha ocasionado movilización de algunas peregrinaciones y sobre todo la organización de actividades en torno al santo, derivado de esto y como cada año en la zona se registran largas filas de peregrinos que buscan poder ingresar a la iglesia y mostrar su fe y devoción a San Judas Tadeo.