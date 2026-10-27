Cultura

Celebración a San Judas Tadeo 2026 en Xalapa: Habrá Cierres Viales

Las actividades religiosas incluyen cantos nocturnos, celebraciones litúrgicas y visitas de creyentes durante la jornada dedicada al santo

Cierre vial en Xalapa por celebración de San Judas TadeoCierre vial en Xalapa por celebración de San Judas Tadeo. Foto: N+

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Se informó del cierre vial en el Camino Antiguo a Naolinco con motivo de la celebración de San Judas Tadeo. Se esperan cientos de peregrinos

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