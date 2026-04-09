Detienen a Isaac Ernesto "N"; Se le Relaciona con Multihomicidio en Financiera de Coatzacoalcos

De las siete órdenes de aprehensión ejecutadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) a Isaac Ernresto “N”, alias “El Pocket”, detenido en Saltillo, Coahuila, cuatro corresponden a hechos registrados en Coatzacoalcos, además de que presuntamente vigiló los alrededores de la financiera mientras se perpetraba el multimocidio en el que cuatro personas perdieron la vida.

Según las autoridades, el hoy detenido es integrante de la misma banda delictiva que Leydi Isabel "N" y Javier Ulises “N”, quienes se encuentran en el Cereso Regional Duport Ostión como presuntos responsables del multihomicidio registrado el pasado tres de marzo.

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Los hechos por los que la Fiscalía de Veracruz investiga a “El Pocket” se presentan de enero del 2026 hasta la fecha, es decir, en tan solo cuatro meses tendría participación activa en el sur de Veracruz.

En Papantla son tres las órdenes de aprehensión por homicidio doloso calificado, daños dolosos y otros hechos relacionados con violencia armada, con los que suman el total de siete mandamientos judiciales ejecutados, como lo informó en comunicado la Fiscalía General de Veracruz.

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Isaac Ernesto "N", alias "El Pocket", es relacionado con multihomicidio al sur de Veracruz

Dentro de una oficina ubicada en la colonia María de la Piedad, localizada en el municipio de Coatzacoalcos, se registró un hecho violento en el que varias personas fueron privadas de la vida, lo que ocasionó una intensa movilización durante la tarde del pasado martes tres de marzo.

Según lo informado, a un inmueble localizado sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Abasolo y Pedro Moreno de la colonia anteriormente mencionada, el cual corresponde a las oficinas de una financiera, arribaron personas armadas quienes procedieron a abrir fuego contra quienes se encontraban al interior.

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Cuatro personas privadas de la vida fue el saldo de este hecho de violencia, según el reporte de las autoridades, mientras que varias personas más resultaron lesionadas. En el lugar se registró un intenso operativo por parte de las corporaciones policiacas y fuerzas de los tres niveles de gobierno.

Minutos después arribaron al lugar de los hechos elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes en el interior del lugar donde, según testigos, se escucharon las detonaciones de arma de fuego.

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