Salud

Médicos se Manifiestan en IMSS de Xalapa; Piden Aumento Salarial

En la capital del estado, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentraron en las oficinas del sindicato para solicitar un incremento a su sueldo

Médicos se Manifiestan en IMSS de Xalapa; Piden Aumento SalarialLos trabajadores solicitaron a su líder sindical unirse a las protestas. Foto: Google Street View

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En Xalapa, médicos y enfermeras del IMSS piden un 10% más de sueldo. La marcha pacífica busca apoyo sindical.

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