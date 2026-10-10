Médicos se Manifiestan en IMSS de Xalapa; Piden Aumento Salarial

En la ciudad de Xalapa, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han decidido sumarse a las manifestaciones que han ocurrido a nivel nacional.

De acuerdo con lo informado por los manifestantes, la intención de esta movilización es que los trabajadores reciban un incremento salarial de al menos un 10% y que se tengan mayores insumos en las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los trabajadores se concentraron en las oficinas del sindicato del IMSS, donde los inconformes le solicitaron al sindicato que se sume a estas manifestaciones realizadas a nivel nacional.

Los médicos, enfermeras, trabajadores del IMSS, acudieron este día a trabajar con moños de color rojo y negro en sus batas, con los que manifestaron su descontento con esta situación laboral.

Los trabajadores marcharon desde la clínica Diez del IMSS en la ciudad de Xalapa hasta las oficinas del sindicato ubicadas en la avenida Rébsamen. La circulación vehicular no se vio afectada; sin embargo, los trabajadores quieren que su líder sindical se sume a la manifestación.