Atacan a Disparos Taxista en Carretera del Sur Veracruz

En Minatitlán, un taxista fue atacado a balazos en la congregación de Mapachapa, sobre la carretera antigua a Canticas, en el tramo que va de Minatitlán hacia Coatzacoalcos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad marcada con el número económico 611 de Minatitlán fue interceptado por sujetos quienes presuntamente le dispararon para después del ataque huir con rumbo desconocido.

Tras el reporte correspondiendo elementos policiacos se trasladaron al punto para tomar conocimiento de los hechos, e iniciar con las acciones correspondientes.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal. Autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones de quién o quiénes realizaron el ataque armado. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este suceso