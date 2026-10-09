Accidentes

Atacan a Disparos Taxista en Carretera del Sur Veracruz

Sujetos armados interceptaron al conductor y escaparon tras la agresión. Corporaciones de seguridad acordonaron el área para las diligencias correspondientes

Un taxista fue interceptado y atacado a balazos en Mapachapa. La policía investiga el violento sucesoUn taxista fue interceptado y atacado a balazos en Mapachapa. La policía investiga el violento suceso. Foto: N+

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Taxista es atacado a balazos en Mapachapa, Veracruz. Los agresores huyeron del lugar, elementos de la policía estatal investigan el atentado

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