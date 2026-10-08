Buscan a Daniel Rodríguez, Desapareció Durante las Inundaciones en Xalapa

Familiares de Daniel Rodríguez Hernández, de 23 años temen que haya sido víctima de las fuertes lluvias registradas en Xalapa en septiembre, fecha en la que salió de su domicilio para acudir a una cita médica y no regresó.

La familia teme que las precipitaciones de aquel día hayan provocado algún accidente que le impidiera regresar a casa. Así lo narra Lady Yunelli Rodríguez Hernández, hermana de Daniel.

"Él se dirigía a una cita médica en el hospital de salud mental, salió aproximadamente a la 1:30 de la tarde, lo que me comentan los vecinos y hasta el momento, pues no ha regresado. Estamos muy preocupados por su integridad porque se encuentre bien debido a que fuese el día 28 de septiembre, este hubo fuertes lluvias".

Ante su ausencia, comenzaron a buscarlo en su centro de trabajo y en el hospital al que tenía previsto acudir. En el Hospital de Salud Mental, personal de vigilancia les informó que aparentemente el joven no había llegado a su cita médica.

"Lo buscamos posteriormente al día siguiente en su trabajo que consideramos que por la fuerte lluvia quizá no pudo haber llegado a mi domicilio, aunque es muy raro que él haga eso no normalmente siempre regresa a casa"

La preocupación de sus familiares también está relacionada con su estado de salud, ya que Daniel recibe tratamiento médico por ansiedad y depresión, y precisamente el día de su desaparición acudiría a un ajuste de medicamentos.

Daniel es mecánico de oficio, aunque durante los últimos meses trabajaba como auxiliar en una obra ubicada en las inmediaciones del estadio Colón, en Xalapa.

El día de su desaparición vestía sudadera negra, pantalón deportivo del mismo color y tenis. Además, llevaba una mochila con letras blancas.