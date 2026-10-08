Desaparecidos

Buscan a Daniel Rodríguez, Desapareció Durante las Inundaciones en Xalapa

Se reportó la no localización del joven, quien salió a una cita médica y ya no regresó a casa

Buscan a persona desaparecida durante las inundaciones en Xalapa.Buscan a persona desaparecida durante las inundaciones en Xalapa. Foto: Comisión estatal de búsqueda

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Daniel Rodríguez, de 23 años, desapareció tras las lluvias en Xalapa. Salió a una cita médica y no regresó. Su familia está preocupada por su salud.

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