Procesan a un Hombre por Presunta Posesión de Arsenal de Uso Exclusivo del Ejército en Xalapa

La Fiscalía General de la República (FGR), vinculó a proceso a una persona identificada como Carlos “N” , por su probable participación en delitos de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Tras agotar las líneas de investigación, la FGR obtuvo datos de prueba suficientes que aportó ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad. La autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Carlos “N” fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado, en un establecimiento dedicado a la venta de artículos para caza y pesca, ubicado en la colonia Centro del municipio de Xalapa. En dicho desglose de actuaciones, la FGE puso a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad un total de mil 129 cartuchos y 64 cargadores de diversos calibres, además de un arma de fuego larga.

Dan prisión preventiva con presuntos responsables de los delitos contra la salud y cohecho en Tuxpan

La Fiscalía regional de Tuxpan, informó sobre la imputación que realizaron ante la instancia judicial en contra de Manuel "N" y Nancy "N", personas señaladas como responsables de los delitos contra la salud y cohecho de la ciudad de Tuxpan.

𝗘𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗧𝘂𝘅𝗽𝗮𝗻, 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝘆 𝗰𝗼𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼 https://t.co/ottLqzE0Xd pic.twitter.com/anmuo7W1jv — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 25, 2026

Los hechos por los que se le formuló la imputación a ambas personas, ocurrieron el pasado 22 de julio del año en curso, en la colonia del Valle, cuando Manuel "N" y Nancy "N", fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal.

Viajaban en un vehículo y fueron sometidos a una revisión, siendo sorprendidos en presunta posesión de diversas dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como dinero en efectivo.