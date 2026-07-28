Seguridad

Procesan a un Hombre por Presunta Posesión de Arsenal de Uso Exclusivo del Ejército en Xalapa

La FGR confirmó que hubo detalles importantes durante un cateo en una tienda de cacería en pleno centro de la ciudad de Xalapa

Se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Foto: N+Se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Foto: N+

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En el corazón de Xalapa, un hombre es procesado por posesión de armas de uso militar. La FGR detalla el decomiso de un arsenal en una tienda de cacería. Infórmate aquí.

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