Trabajador Termina Lesionado tras Caer de Varios Metros de Altura en la UV de Poza Rica

En Poza Rica, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana, este jueves nueve de abril, se registró un accidente en el cual un trabajador que se encontraba en una de las instalaciones de la Universidad Veracruzana terminó con lesiones, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencias para brindarle los primeros auxilios.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de aproximadamente 45 años, quien se encontraba realizando trabajos de albañilería al interior de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, en la región Poza Rica, cuando cayó de una escalera desde varios metros de altura.

Derivado de este percance, el trabajador terminó con varias lesiones; por lo que, al ocurrir el hecho, se dio aviso a los cuerpos de auxilio, quienes arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios al trabajador.

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Tras realizar la valoración, elementos del cuerpo de paramédicos gestionaron su traslado hasta un centro hospitalario cercano a la zona para que recibiera la atención médica correspondiente, sin que hasta el momento se conozca cuál es su estado de salud.

Asimismo, se desconoce la identidad del trabajador que resultó lesionado tras caer de varios metros de altura mientras se encontraba realizando trabajos de albañilería al interior de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, en la región Poza Rica, localizada al norte de la entidad veracruzana.

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Trabajador es arrollado por tráiler mientras cambiaba la llanta de su vehículo en carretera de Veracruz

La tarde del pasado lunes seis de abril, se registró un fuerte percance vial cerca del entronque carretero del Trébol de Amatlán, lo que ocasionó una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

En dicho percance automovilístico, fueron tres las unidades que se vieron involucradas. Según los primeros reportes, los hechos se registraron sobre el kilómetro 297 de la autopista Córdoba-Veracruz, sobre el carril que va directamente hacia el puerto de Veracruz.

Según lo informado, un empleado de una empresa de paquetería se encontraba a orillas de la carretera cambiando una llanta que se le había ponchado. Al lugar arribó un joven de la agrupación Ángeles Verdes para ayudarlo a cambiar el neumático.

Por dicho tramo carretero circulaba un tráiler de color blanco, el cual terminó arrollando a ambas personas que se encontraban cambiando el neumático que se había ponchado; a decir de testigos, presuntamente la unidad era conducida a exceso de velocidad.

Debido al fuerte impacto, el joven empleado de la empresa de paquetería perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que la persona que se encontraba auxiliándolo terminó gravemente lesionada, por lo que se gestionó su traslado a un centro hospitalario por parte de paramédicos de la Cruz Roja, así como de Caminos Federales y Puentes (CAPUFE).

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