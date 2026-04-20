Hombre Originario de Valle De Santiago, Guanajuato Muere en Estados Unidos Bajo Custodia del ICE

Muere otro migrante guanajuatense bajo custodia del ICE solo pasaron 17 días para que el originario de Valle de Santiago, muriera por causas extrañas este 11 de abril en el centro correccional Winn, en Luisiana después de ser detenido desde el mes de enero por el Servicio de Inmigración y Aduanas.

La persona fallecida se llamaba Alejandro Cabrera de 49 años

Este hombre fue identificado como Alejandro Cabrera Clemente de 49 años, llevaba más de 20 años radicando en la unión americana, la Secretaria de Gobierno en Guanajuato informó que ya se tiene contacto directo con los familiares a través de sus módulos de atención en Estados Unidos para ofrecer apoyo con la repatriación del cuerpo si es que así lo desean familiares.

Jorge Jiménez Lona, Secretario de Gobierno de Guanajuato, señaló que lo importante es que se esclarezcan los hechos, porque en muy poco tiempo, dos guanajuatenses murieron en condiciones muy extrañas.

Por su parte la Secretaria de Derechos Humanos informó que el caso fue detectado por la oficina de enlace en Atlanta, Georgia, quienes adelantaron que en las próximas dos semanas se darán a conocer las causas específicas del fallecimiento.

El primer caso se presentó el pasado 25 de marzo del 2026

El primer caso ocurrió el 25 de marzo, cuando un hombre originario de Silao de La Victoria también falleció bajo la custodia del ICE, sin embargo hasta el momento por causas desconocidas.

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De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Aduanas en los últimos años se han reportado decenas de muertes bajo custodia, varias de ellas bajo investigación por posibles negligencias.

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JIPV