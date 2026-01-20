Detienen en Cd. Juárez a Presunto Responsable de Feminicidio en la Colonia Felipe Ángeles

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre identificado como Tito “N”, de 57 años de edad, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer de 51 años, ocurrido en la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue localizada sin vida en el cruce de las calles Caballos y Asnos, luego de un ataque ocurrido la tarde del pasado lunes. Tras el reporte, se activó un operativo de búsqueda para ubicar al presunto agresor, quien fue identificado como expareja sentimental de la mujer.

Te podría interesar: Atacan a Balazos e Incendian Vivienda en Cd. Juárez; Hay Dos Muertos y Una Mujer Herida

Según la declaración inicial del detenido, mantuvo una relación matrimonial con la víctima durante 11 años. Las autoridades informaron que el ataque ocurrió después de que la mujer decidiera terminar la relación, situación que habría derivado en los hechos violentos que hoy se investigan.

Luego de los acontecimientos, el presunto responsable se dio a la fuga, por lo que agentes municipales implementaron un operativo de localización en distintos puntos del sector.

Persecución terminó con la captura del presunto agresor

Las autoridades informaron que el sospechoso fue ubicado en el cruce de las calles Rafael Velarde y Pinotepa, donde se inició una persecución que concluyó en la calle Omitlán, lugar en el que finalmente se logró su detención sin que se registraran personas lesionadas durante el operativo.

Una vez asegurado, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Solicitan Apoyo Para Localizar a Joven de 16 Años Desaparecido en Ciudad Juárez

Asimismo las autoridades, hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de violencia y recordaron que existen instancias y líneas de atención para brindar apoyo y protección a mujeres que se encuentren en riesgo.

Historias recomendadas: