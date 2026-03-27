Llegan a Florida los Astronautas que Viajarán a la Luna en la Misión Artemis II

Llegaron al Centro Espacial Kennedy los cuatro astronautas que viajarán alrededor de la Luna en la misión Artemis II. La NASA alista los últimos preparativos para el lanzamiento programado para el 1 de abril.

La misión Artemis II circunnavegará la Luna en un viaje que durará diez días.

circunnavegará la en un viaje que durará diez días. La NASA reformó el programa Artemis para construir una base en la Luna en 7 años.

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Listos para ir a la Luna

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch viajarán hacia la Luna junto con el canadiense Jeremy Hansen el próximo miércoles 1 de abril. Tras varios retrasos causados por problemas con el cohete SLS, se espera que la misión despegue en la ventana de lanzamiento de dos horas que se abrirá a las 18:24, hora de Florida (16:24, hora de México).

A bordo de la cápsula Orión, la tripulación habrá de pasar por la cara oculta de la Luna, mientras esta se encuentra en su apogeo, la máxima distancia que alcanza su órbita respecto a la Tierra. Esto significa que los astronautas se convertirán en los seres humanos que más lejos se han encontrado del planeta, a más de 400 mil kilómetros de distancia.

El actual récord lo mantienen los astronautas de la Apolo 13, que tuvieron que realizar un recorrido semejante de emergencia, por detrás del satélite, cuando falló su misión.

Video: Artemis II: NASA Presenta a la Tripulación de su Histórica Misión Lunar

Pero este no es el único hito que marcará la misión Artemis II. Se trata del primer viaje tripulado hacia la Luna en 53 años.

La última misión a nuestro satélite ocurrió en 1972, con la Apolo 17. Además, será la primera vez que una mujer, una persona negra y un ciudadano no estadounidense participen en una misión hacia la Luna.

También será el primer despegue del nuevo cohete SLS. Esto representa un hito, pues durante gran parte del siglo XXI la NASA tuvo que confiar sus lanzamientos al programa ruso Soyuz y luego a SpaceX, ante la falta del equipo necesario.

¿Quiénes son los astronautas que viajarán hacia la Luna en la Artemis II?

El 1 de abril, a bordo de la cápsula Orión, estos cuatro astronautas conformarán la misión Artemis II:

Reid Wiseman, comandante de la misión.

Victor Glover, piloto de la misión, quien será el primer astronauta afroamericano en ir a la Luna.

Christina Koch, primera astronauta mujer en viajar hacia la Luna.

Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

El cohete SLS que llevará a la misión Artemis II a la Luna. Foto: AFP

Del éxito de esta misión dependen en buena medida los ambiciosos planes de la NASA para el satélite. El próximo viaje, que corresponderá a la misión Artemis III, habrá de tocar la superficie de la Luna.

Posteriormente, la NASA buscará hacer viajes rutinarios a la Luna con el fin de construir una base permanente. La ubicación de esta base será cerca del polo sur, donde hay agua abundante en forma de hielo. La agencia espacial aseguró que esta base se construirá en siete años.

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