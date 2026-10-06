Cultura

Así Fue el Histórico Traslado de la Virgen de Guadalupe Hace 50 Años

La Virgen de Guadalupe fue trasladada a la Nueva Basílica el 12 de octubre de 1976. Conoce por qué fue necesario construir otro templo

VirgenFoto: Cuartoscuro.

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