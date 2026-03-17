¿Vuelve Contingencia y Doble Hoy No Circula 18 de Marzo 2026? Placas y Engomados 'Castigados'

¿Se activó la Contingencia Ambiental?, ¿hay Doble Hoy No Circula?, son muchas las dudas que llegan a los automovilistas antes de salir de casa, por lo que en N+ te adelantamos qué engomados y terminación de placas no deben salir este miércoles 18 de marzo de 2026 para evitar multas por no respetar las restricciones vehiculares.

Recuerda que si bien es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de dar a conocer si se activa la Fase 1 o Fase Preventiva de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, la Secretaría de Medio Ambiente capitalina y su homóloga en el Estado de México son las encargadas de hacer cumplir el Hoy No Circula.

De hecho, este programa tiene por objetivo reducir la emisión de ozono a la atmósfera. Por lo que en caso de que haya altos niveles de contaminantes se activa el Doble Hoy No Circula en el Valle de México.

Sin embargo, hasta las 15:00 horas de este miércoles, el Sistema de Monitoreo Atmosférico dio a conocer que la calidad del aire en las alcaldías de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, así como en el municipio mexiquense de Tultitlán era mala, mientras que en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México era de ‘buena’ a ‘aceptable’.

Además, se pronosticaron lluvias en el Valle de México para este martes, lo que ayuda a disipar la contaminación y reducir el nivel de exposición de la población a contaminantes.

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¿Hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula el 18 de marzo en CDMX y Edomex?

Ahora bien, hasta las 16:30 horas de este martes, la CAMe no ha activado la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, por lo que tampoco aplicaría el Doble Hoy No Circula para este 18 de marzo de 2026.

Sin embargo sí aplica el Hoy No Circula en su versión normal, tanto para la CDMX como el Edomex, por lo que a continuación te decimos qué vehículos no deben transitar este miércoles 18 de marzo, según el último dígito de la placa y color del engomado.

Engomado color ROJO, terminación de PLACA 3 y 4, con HOLOGRAMA 1 y 2.

Recuerda que la restricción aplica entre las 05:00 y 22:00 horas, por lo que es importante que durante ese rango de tiempo no salgas a bordo de estos vehículos para que no te hagas acreedor a una multa.

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¿Aplica Hoy No Circula para autos con holograma 0 y 00?

Hay una duda recurrente entre los conductores sobre la aplicación del programa Hoy No Circula en Ciudad de México y el Estado de México: ¿aquellos autos cuyo holograma de verificación es 0 y 00 pueden salir?, y en N+ te aclaramos cómo funciona.

De acuerdo con la CAMe los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa Hoy No Circula, mismo caso que los híbridos y eléctricos, por lo que pueden transitar sin restricción alguna, a menos que se haya activado el Doble Hoy No Circula.

Por lo que diariamente te actualizamos qué vehículos no pueden transitar en el Valle de México. De hecho, aquí puedes consultar si tu auto se debe quedar en el garaje, hoy 17 de marzo de 2026.

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