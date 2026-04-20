¿Mañana Hay Doble No Circula 21 de Abril por Contingencia? Carros con Restricción en CDMX-Edomex
Pamela Paz N+
Antes de sacar tu carro a la calle, consulta si hay contingencia ambiental y si aplica el Doble Hoy No Circula martes 21 de abril de 2026
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Al estar en temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene alerta ante una eventual contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y a continuación te decimos si mañana hay Doble Hoy No Circula 21 de abril de 2026, para que sepas qué carros, placas, engomados y hologramas tendrán restricción este martes.
En días pasados se presentó una mala calidad del aire en el Valle de México, lo que obligó a los automovilistas a mantenerse pendientes del Doble No Circula, y esta semana los altos niveles de contaminación en el centro del país podrían seguir debido a las condiciones climáticas.
Por ello, se recomienda a la población informarse sobre las medidas ante una posible contingencia, ya que el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) restringe a más autos, terminaciones de placas y hologramas cuando se decreta la Fase 1.
¿Activan Doble Hoy No Circula por contingencia?
En el último reporte, se informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable en la mayoría de las estaciones de monitoreo, pese a la presencia de contaminantes como ozono y partículas PM2.5.
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Por ello, de momento luce lejana la posibilidad de que CAMe y Sedema activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble No Circula para mañana martes 21 de abril de 2026.
Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen de forma oficial.
¿Cómo opera el Doble No Circula en martes?
En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 21 de abril de 2026. Así sería la restricción por contingencia ambiental:
- No circulan todos los vehículos con holograma 2
- No puede salir a las calles, los carros con holograma 1 y terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6 y 8
- Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROSA y último dígito numérico de placas 7 y 8
- Carros con placas foráneas.
- Coches con permisos provisionales.
Restricción de CAMe: Hoy No Circula 21 de abril 2026
Debido a que no hay Fase 1 de contingencia ambiental activada, el No Circula mañana en CDMX y Edomex operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada martes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:
- Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8.
El programa de la Sedema se aplicará este martes 21 de abril 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.
¿Qué carros sí circulan mañana 21 de abril?
En caso de que no se active la contingencia, la siguiente lista de carros, placas, hologramas y engomados no cuentan con restricción para salir a las calles de la CDMX y Edomex, por lo que no se verán afectados por el Hoy No Circula martes 21 de abril 2026:
- Motocicletas
- Autos eléctricos
- Autos híbridos
- Transporte público y de emergencia
- Vehículos de personas con discapacidad
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, rojo, verde y azul
- Carros con holograma 1 y 2 con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0
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