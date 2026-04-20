¿Mañana Hay Doble No Circula 21 de Abril por Contingencia? Carros con Restricción en CDMX-Edomex

Al estar en temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene alerta ante una eventual contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y a continuación te decimos si mañana hay Doble Hoy No Circula 21 de abril de 2026, para que sepas qué carros, placas, engomados y hologramas tendrán restricción este martes.

En días pasados se presentó una mala calidad del aire en el Valle de México, lo que obligó a los automovilistas a mantenerse pendientes del Doble No Circula, y esta semana los altos niveles de contaminación en el centro del país podrían seguir debido a las condiciones climáticas.

Por ello, se recomienda a la población informarse sobre las medidas ante una posible contingencia, ya que el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) restringe a más autos, terminaciones de placas y hologramas cuando se decreta la Fase 1.

Video. CAMe Tendrá Nueva App para Alertar Sobre Calidad del Aire

¿Activan Doble Hoy No Circula por contingencia?

En el último reporte, se informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable en la mayoría de las estaciones de monitoreo, pese a la presencia de contaminantes como ozono y partículas PM2.5.

Noticia relacionada. Bloqueos en CDMX y Edomex En Vivo: ¿Dónde Hay Avenidas y Carreteras Cerradas Hoy?

Por ello, de momento luce lejana la posibilidad de que CAMe y Sedema activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble No Circula para mañana martes 21 de abril de 2026.

Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen de forma oficial.

¿Cómo opera el Doble No Circula en martes?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 21 de abril de 2026. Así sería la restricción por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

No puede salir a las calles, los carros con holograma 1 y terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6 y 8

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROSA y último dígito numérico de placas 7 y 8

Carros con placas foráneas.

Coches con permisos provisionales.

Restricción de CAMe: Hoy No Circula 21 de abril 2026

Debido a que no hay Fase 1 de contingencia ambiental activada, el No Circula mañana en CDMX y Edomex operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada martes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8.

El programa de la Sedema se aplicará este martes 21 de abril 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

¿Qué carros sí circulan mañana 21 de abril?

En caso de que no se active la contingencia, la siguiente lista de carros, placas, hologramas y engomados no cuentan con restricción para salir a las calles de la CDMX y Edomex, por lo que no se verán afectados por el Hoy No Circula martes 21 de abril 2026:

Motocicletas

Autos eléctricos

Autos híbridos

Transporte público y de emergencia

Vehículos de personas con discapacidad

Vehículos con holograma 0 y 00

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, rojo, verde y azul

Carros con holograma 1 y 2 con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0

Historias recomendadas