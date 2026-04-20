¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro CDMX? Reportan Servicio Detenido Hoy 20 de Abril 2026

¡Toma precauciones! El servicio en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) fue detenido hoy, 20 de abril de 2026.

En redes sociales, el Metro capitalino informó que el servicio fue detenido de forma momentánea en dicha línea, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

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¿Qué pasó en la Línea 2?

Según el STC, la medida se debió a maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó a las vías.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, indicó a las 12:01 horas de este lunes.

Minutos después, añadió que la única estación cerrada fue San Antonio Abad y recordó que el servicio de RTP inicia a partir de las 22:00 horas, por el horario de cierre especial en las estaciones Chabacano y Viaducto.

Y a las 12:19 horas, el Metro CDMX informó que la circulación de los trenes se reanudó en la Línea 2; "todas las estaciones se encuentran en servicio", dijo..

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran en servicio. https://t.co/gF0USKNr7g — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 20, 2026

Afectación a usuarios

En respuesta, usuarios indicaron que aún llevaban alrededor de 20 minutos en la estación Cuatro Caminos, y que los trenes seguían detenidos.

De igual manera, alertaron sobre retrasos en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, la cual ha presentado afectaciones por cierre de estaciones desde semanas previas.

Video: Rescataron a Persona de Vías del Metro en Línea 8 en CDMX

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Con información de N+.

spb