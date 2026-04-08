Jóvenes en Iztapalapa y Tláhuac, con Más Riesgo a Ser Reclutados por el Crimen Organizado

Los jóvenes y menores de edad de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac son los que corren más riesgo de ser reclutados por el crimen organizado en la Ciudad de México.

El ambiente de violencia, desigualdad, poco acceso a educación y a espacios de esparcimiento los expone a esta situación.

Las mujeres de estas demarcaciones pueden ser obligadas a la explotación sexual.

En lo que va del año se han registrado al menos cinco casos de violencia con arma blanca ejercida por menores de edad en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac.

Precisamente, son las demarcaciones de la Ciudad de México con más riesgo de que jóvenes sean reclutados por el crimen organizado, según advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Las organizaciones que conforman la red y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos atribuyen esto a que en estas alcaldías los adolescentes son más vulnerables por sus contextos de violencia y desigualdad.

Al respecto Rafael Castelán Martínez del Consejo Directivo REDIM, indicó:

“Las personas que viven en la periferia de estos, o incluso en estas alcaldías, enfrentan asuntos de desigualdad, digamos, en que no les son satisfechos todos los derechos, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a lo mejor a espacios de esparcimiento”

En un informe, que se basó en entrevistas levantadas en la capital del país, explican que los menores reclutados son obligados a cometer actividades delictivas y trabajo forzoso.

Las mujeres reclutadas son víctimas de explotación sexual y a los hombres los utilizan para la distribución de drogas.

Video: Tláhuac e Iztapalapa, las Alcaldías con Más Reclutamiento de Menores por el Crimen Organizado

Redes sociales y videojuegos sin regulación

El documento advierte que en los últimos años estas prácticas han aumentado debido al uso de redes sociales y videojuegos sin regulación, ya que por esos medios los grupos delictivos hacen contacto con los adolescentes.

Luis Peña de la Procuraduría Federal del DIF Nacional, señaló:

“Ahí hay me parece un aspecto de regulación en el que los Congresos tienen que avanzar para que sea clara la responsabilidad de las empresas que precisamente brindan estos servicios en las redes sociales”

El gobierno federal informó en marzo pasado, que desde octubre de 2024 desactivaron 547 cuentas de redes sociales utilizadas por organizaciones delictivas para contactar a jóvenes.

El reclutamiento de menores también ocurre en lugares públicos, como canchas deportivas y parques, o en puntos de distribución de drogas.

“Es ahí un espacio donde se hace físicamente y se da, algunos, ya sea por el mismo contexto, de no tener como quién les diga nada, quién les acompaña, pues se les hace fácil entrar, porque la invitación a lo mejor no está de manera directa, pero sí está expresada cuando: ‘pues mira, si te metes a esto, puedes acceder a ganar dinero’, etcétera”, explicó Rafael Castelán Martínez.

En México no existen datos oficiales públicos sobre cuántas niñas, niños y adolescentes son reclutados por el crimen organizado.

Sin embargo, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI, se estima que entre 476 y 899 adolescentes fueron privados de la libertad en 2023 por delitos vinculados a la delincuencia organizada.

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Con información de Natalia Begné

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