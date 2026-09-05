Bloqueo de Normalistas Se Mantiene en Eje Central y Juárez; Evita el Tráfico con Ruta Alterna

Toma tus precauciones, si vas a circular hoy por la zona centro de la Ciudad de México (CDMX). El bloqueo y plantón de los normalistas de Puebla continúa por tercer día consecutivo en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Juárez.

Desde el jueves, estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en el municipio Teteles de Ávila Castillo, en Puebla, marcharon por Paseo de la Reforma para pedir a las autoridades la liberación Alejandro de Jesús Martínez, abogado acusado del presunto delito de despojo. Al no obtener respuesta, instalaron un plantón en Eje Central y Juárez.

Este sábado, el bloqueo en uno de los puntos clave del Centro Histórico de la Ciudad de México cumple aproximadamente 48 horas.

Evita la zona de tráfico por el cierre de las calles y circula por las siguientes vías alternas: Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Artículo 123 e Isabel la Católica.