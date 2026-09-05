Movilidad

Bloqueo de Normalistas Se Mantiene en Eje Central y Juárez; Evita el Tráfico con Ruta Alterna

Estudiantes exigen la liberación de un abogado, acusado por el presunto delito de despojo

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Estudiantes de Puebla Mantienen Bloqueo por Más de 40 Horas en Avenida Juárez, CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Normalistas bloquean Eje Central y Juárez por segundo día en CDMX. Evita el tráfico con rutas alternas. ¿Qué exigen los estudiantes? Descúbrelo aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+