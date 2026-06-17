Manifestación del IPN Hoy: ¿Dónde Hay Cierres en CDMX por Trabajadores y Alumnos del ‘Poli’?

Integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán hoy, 16 de junio de 2026, una nueva manifestación, en N+ te compartimos dónde hay cierres por parte de trabajadores y estudiantes del 'Poli'.

La movilización comienza a las 10:00 horas, por medio de la cual estudiantes, trabajadores y docentes buscarán visibilizar diversas demandas relacionadas con temas académicos y administrativos de la institución.

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¿Dónde será la manifestación del IPN?

El punto de concentración será en las instalaciones de Canal Once, medio de comunicación perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, localizado en Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Debido a la concentración de manifestantes, no se descartan afectaciones al tránsito en las vialidades cercanas al inmueble durante el desarrollo de las actividades.

La protesta forma parte de una actividad denominada "Polifest en Protesta Vol. 3" mediante la cual integrantes de la comunidad politécnica buscan que las autoridades atiendan diversos planteamientos incluidos en su pliego petitorio.

Entre las solicitudes se encuentran el reconocimiento del movimiento estudiantil, la revisión de presuntas irregularidades administrativas, el fortalecimiento del presupuesto destinado al IPN, una mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos, así como la recuperación de recursos institucionales y la reincorporación de plazas docentes que actualmente permanecen vacantes.

FBPT