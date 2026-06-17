Manifestación del IPN Hoy: ¿Dónde Hay Cierres en CDMX por Trabajadores y Alumnos del ‘Poli’?

Estudiantes y trabajadores del IPN se manifestarán este miércoles; te decimos la zona afectada para que salgas a tiempo

Estudiantes del IPN se manifiestanEstudiantes del IPN se manifiestan en contra de las autoridades de esa casa de estudio. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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