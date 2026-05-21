¿Qué Pasó Hoy en 20 de Noviembre? Bomberos Atienden Emergencia en Zona Centro de la CDMX

La mañana de hoy, 21 de mayo de 2026, se registró una emergencia en la zona Centro de la Ciudad de México (CDMX), por lo cual elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino se trasladaron de inmediato al lugar.

Los bomberos se dirigieron a la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se registró una fuga de gas natural debido a la ruptura de un tubo y la llave.



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Con información de N+.

spb