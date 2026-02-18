¿Quiénes Sí Circulan el 19 de Febrero 2026 en CDMX-Edomex? Engomados y Placas que Sí Salen

Tras la suspensión de la Contingencia Ambiental existen muchas dudas sobre qué autos sí circulan este 19 de febrero de 2026, y cuáles deben quedarse en casa por el programa Hoy No Circula, que opera en su versión habitual tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México.

Para que no te pongan una multa por no respetar esta restricción vehicular, en N+ te detallamos qué engomados y terminación de placas sí salen el jueves.

Esto, luego de que el pasado miércoles se suspendió la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono, así como el Doble Hoy No Circula, medidas que se habían tomado para evitar la exposición de la población y la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Hay que recordar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de activar esta medida, cuando los niveles de contaminación sobrepasan los niveles permitidos, poniendo en riesgo la salud de las personas.

De hecho, hasta las 15:00 horas de este miércoles 18 de febrero, la calidad del aire se reportaba como "muy mala" en la alcaldía Tláhuac, mientras que en el resto de la Ciudad de México y zona conurbada es de "mala" a "aceptable".

¿Quiénes sí circulan el 19 de febrero 2026 en CDMX y Edomex?

De modo que sí eres automovilista y transitas generalmente en el Valle de México, debes saber cómo aplica el Hoy No Circula este jueves 19 de febrero en CDMX y Edomex y qué vehículos sí pueden salir son riesgo.

Vehículos con h olograma 0 y 00 con ENGOMADO DE CUALQUIER COLOR Y terminación de PLACA distinta a 1 y 2.

con ENGOMADO DE CUALQUIER COLOR Y terminación de PLACA distinta a 1 y 2. Vehículos con holograma 1 y 2 con ENGOMADO DISTINTO AL COLOR VERDE y terminación de PLACA DISTINTA a 1 y 2.

Ten en cuenta que los vehículos con holograma 1 y 2 que transiten en el Valle de México descansan un día a la semana según su engomado y terminación de placa. Y en una nota ya te explicamos a qué hora acaba el Hoy No Circula.

¿En qué alcaldías CDMX y Municipios Edomex aplica Hoy No Circula?

Ten en cuenta que al tratarse de un programa regional es importante respetar la restricción vehicular en todas las alcaldías y municipios en el que éste se encuentra vigente.

Y de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México y su homóloga en el Estado de México, aplica en las 16 alcaldías capitalinas y en los siguientes municipios mexiquenses.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

