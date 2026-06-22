¿Qué Pasó en el Centro Histórico CDMX Hoy? Hay un Muerto por Disparo de Arma de Fuego

En el Centro Histórico de la Ciudad de México se registró una balacera hoy, 22 de junio de 2026, con saldo de una persona muerta; aquí te informamos lo que se sabe sobre los disparos que se escucharon este lunes, en el corazón de CDMX.

¿Qué pasó en el Centro CDMX hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, una persona murió por el disparo que recibió en el pecho, entre las calles República del Perú y Altuna, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Autoridades de CDMX recibieron una llamada de emergencia a 911 y acudieron a la zona del incidente, donde un hombre, de unos 35 años de edad, estaba sin vida, según pudieron constatar paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que un hombre fue hallado muerto en una banqueta, con manchas de sangre.

Los hechos ocurrieron a unas cuadras del Zócalo CDMX, donde hoy se dieron cita cientos de personas al Fan Festival 2026, con motivo del partido Argentina vs Austria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera Hoy en la Cuauhtémoc: Hombre Muere Baleado en Calles del Centro Histórico de CDMX

Policías de CDMX acordonaron el área y dieron parte al agente del Ministerio Público, para dar paso a los peritajes correspondientes.

Elementos de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), se encargaron del levantamiento del cuerpo de la víctima.

En tanto, la SSC señaló que realizará el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona de la balacera, para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Mapa de la zona de la balacera de hoy en Centro CDMX

RMT