¿Qué Pasó en el Centro Histórico CDMX Hoy? Hay un Muerto por Disparo de Arma de Fuego

Esto es lo que se sabe sobre la balacera de hoy, en la zona Centro de CDMX

Balacera en Centro CDMX hoy 22 de junio 2026Balacera en Centro CDMX hoy, 22 de junio 2026. Foto: N+

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Hoy, en el corazón de CDMX, una balacera cobró una vida. Conoce los detalles del incidente que sacudió la colonia Centro. Más información disponible.

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