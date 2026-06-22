¿Hay Doble Hoy No Circula 23 de Junio por Contingencia? Quiénes Sí y No Salen en CDMX-Edomex

Consulta si CAMe activó la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula 23 de junio para que sepas cómo aplica la restricción

Checa Hay Doble No Circula Mañana 23 de Junio 2026 por ContingenciaCAMe y Sedema están en alerta por la temporada de ozono. Foto: Cuartoscuro

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