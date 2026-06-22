¿Hay Doble Hoy No Circula 23 de Junio por Contingencia? Quiénes Sí y No Salen en CDMX-Edomex

La mala calidad del aire persiste en CDMX y Edomex, lo cual aumenta la probabilidad de que se active la Fase 1 de contingencia ambiental. Por ello, los automovilistas deben estar pendientes si se aplicará el Doble Hoy No Circula mañana 23 de junio de 2026 y quiénes no podrán salir a las calles.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta debido a los altos niveles de contaminación en el Valle de México, los cuales representan un riesgo para la población.

De esta manera, en caso de que se tenga que activar la contingencia ambiental, se tendría que aplicar el Doble No Circula mañana martes, que afecta a más automovilistas de lo habitual, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante saber qué hologramas, terminación de placas y engomado no pueden salir a las calles.

¿Activan contingencia y Doble Hoy No Circula 23 de junio?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala por la presencia de ozono y partículas PM10 en tres estaciones de monitoreo: Centro de Ciencias de la Atmósfera, FES Acatlán y Cuautitlán, por lo que el riesgo es alto para la población en el Valle de México.

Sin embargo en el resto de las sedes, la calidad del aire es aceptable, por lo que luce difícil que se considere la posibilidad de activar la Fase 1 de contingencia ambiental en CDMX y Edomex, así como el Doble Hoy No Circula 23 de junio 2026.

De cualquier forma, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, por lo que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que aumenten los contaminantes y se tenga que tomar medidas para reducir la emisión de ozono.

CAMe Hoy No Circula 23 de junio: ¿Quiénes descansan?

Debido a que todo indica que no se activará la contingencia ambiental, el programa No Circula mañana operará con normalidad este martes, por lo que no podrán transitar en CDMX y Edomex, los carros con holograma 1 y 2, engomado ROSA y las siguientes placas:

Último dígito numérico 7.

Último dígito numérico 8.

Carros con permisos en un horario de 5 am a 11 am.

Vehículos con placas foráneas en un horario de 5 am a 11 am.

El Hoy No Circula comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche, por lo que todos los autos tienen permitido transitar de las 10:01 pm a las 4:59 am, horario en el que no aplica el programa.

¿Quiénes sí circulan mañana 23 de junio?

Mientras que la calidad del aire no empeore, la siguiente lista de autos sí pueden transitar en las calles de CDMX y Edomex, de acuerdo con el programa de Sedema y CAMe Hoy No Circula martes 23 de junio 2026:

Holograma 1 y 2, con engomado amarillo, rojo, verde y azul, terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Holograma 2, con engomado amarillo, rojo, verde y azul, terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Hologramas 00 y 0.

Vehículos eléctricos.

Autos híbridos.

Motocicletas.

Transporte público y de emergencia.

Vehículos de personas con discapacidad.

Carros con permisos y placas foráneas en un horario de 11:01 am a 4:59 am.

Vehículos de servicios urbanos.

Autos con pase turístico.

Vehículos de transporte escolar y de personal.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres.

PPP