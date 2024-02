Vecinos Denuncian que Fugas Tardan Días en Atenderse; Sacmex Asegura que Es Media Hora

Fabian Rovelo reportó desde el lunes 5 de febrero, a las 10 de la mañana, una fuga de agua afuera de su casa, en la calle Juan Sarabia 264, entre Invernadero y Clavelinas, en la colonia Nueva Santa María, Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Hasta este miércoles 7 de febrero, por la tarde, nadie había acudido a repararla.

N+ preguntó al Sistema de Agua de la Ciudad de México (Sacmex) cuánto tardaban, desde que reciben el reporte, en atender y reparar fugas, a lo que la oficina de comunicación social respondió con un comunicado.

En este Sacmex asegura que se han logrado hacer más eficientes los procesos de atención, detección y reparación de fallas hidráulicas, así como reducir los tiempos de respuesta a fugas de agua de 24 horas a 30 minutos.

“Esta reducción en los tiempos de respuesta es una medida importante para asegurar el suministro de agua potable a la población de la Ciudad de México, pues su atención oportuna es fundamental para evitar el desperdicio frente a la reducción del cauce proveniente del Sistema Cutzamala y la sequía que se presenta en mayor parte del territorio mexicano”, se lee en el comunicado.

Pero los vecinos de la colonia Nueva Santa María han comprobado que los tiempos de respuesta no son los que dice Sacmex. Fabian Rovelo cuenta que ha llamado varias veces y solo le dicen que ya tienen el reporte, que ya se le asignó un folio y que en breve acudirán a reparar la fuga.

Así lleva ya tres días, mientras el agua corre afuera de la puerta de su casa, en una ciudad que en este momento atraviesa una crisis hídrica, con suministro por tandeo.

“Ya mandé todo lo que me pidieron, dirección exacta, fotos y videos, me dijeron que ya se había generado un folio para la atención de la fuga y que vendrían y hasta ahora, lunes, por la tarde, no han venido”, dice Fabian.

Fuga de Agua en la Colonia Nueva Santa María. Foto: Andrea Vega

Otros de sus vecinos, afirma, también han llamado para reportar la fuga, que ya tiene al menos dos folios asignados: el 20240206-0361 y el R-20240205-0065. Los reportes no solo se han hecho por teléfono, también en redes sociales, como X.

Este portal preguntó a Sacmex por qué no se había atendido esta fuga en la colonia Nueva Santa María. La consulta se hizo al medio día de este miércoles 7 de febrero, pidieron esperar por la respuesta. A las 3 de la tarde respondieron que la cuadrilla ya estaba en la zona. Pero, en realidad, esta llegó hasta las 5 pm, de acuerdo con los vecinos.

En otro punto de la Ciudad de México, en la calle Mar Rojo, esquina con Mar Blanco, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, vecinos del lugar aseguran que reportaron una fuga de agua desde la madrugada del domingo 4 de febrero, pero no acudieron a repararla sino hasta el martes 6 por la mañana.

“La reportamos desde el domingo en la madrugada y no vinieron, el lunes se tiró un montón de agua y apenas la repararon ayer (martes). Llamábamos para reportarla y nada más venían patrullas y no hacían nada, hasta que llegaron los reporteros es que mandaron a trabajadores”, dice una vecina del lugar, que prefiere no dar su nombre.

En redes sociales puede encontrarse también varios reportes de fugas que no se atienden en 30 minutos, como una atrás del Mercado de Tacuba, sobre Golfo de Bengala, entre Golfo de Campeche y Golfo de México, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, junto al basurero del mercado. Los vecinos se quejan en redes de que han reportado la fuga desde hace varios días y nadie ha acudido.

Sacmex aseguró en su comunicado que de enero a noviembre de 2023 se atendieron un total de 11 mil 138 fugas; es decir, un promedio de 40 a 50 todos los días. La dependencia precisó que para atenderlas opera las 24 horas del día, los 365 días del año y cuenta con 75 brigadas de atención para las 16 alcaldías. En 2021, Sacmex aseguró que contaba con el doble, 150 brigadas.

De acuerdo con el informe Perspectivas del Agua en México, de la UNAM, las pérdidas por fugas superan el 40% del volumen de líquido que ingresa en la mayoría de los sistemas de agua potable. Según han explicado académicos de esta casa de estudios, las fugas se producen en la Ciudad de México por las dislocaciones de infraestructura provocada por los sismos y la falta de renovación de la misma.

